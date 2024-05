(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 GIUSTIZIA: MARROCCO (FI), “RIFORMA GARANTIRÀ PROCESSO EQUO E GIUSTO, LA DEDICHIAMO A PRESIDENTE BERLUSCONI”

“Questo Governo ha mantenuto una grande promessa: la riforma della giustizia è realtà! Un percorso che parte dalle idee e dai valori che il presidente Berlusconi ha sempre voluto trasmettere per garantire ai cittadini una giustizia giusta, una maggiore tutela e l’importanza del giudice terzo al di sopra delle parti. Ogni imputato vedrà garantite accusa e difesa sullo stesso piano. Una grande promessa mantenuta dal governo di centrodestra, una grande vittoria di Forza Italia, che da sempre rivendica la separazione delle carriere e un Csm libero da condizionamenti ed ingerenze politici come principi cardine per una giustizia basata sui valori fondanti della democrazia. Una grande affermazione delle idee lungimiranti del presidente Berlusconi, una grande conquista per tutti i cittadini!” Così in una nota l’On. Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

