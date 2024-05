(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 GIUSTIZIA: CANNIZZARO (FI), “RIFORMA MOMENTO EPOCALE PER IL PAESE”

“Oggi è un grande giorno per il Governo e per il Paese: la riforma della giustizia varata dal Cdm segna l’inizio di una nuova era, quella di una giustizia giusta che tuteli i diritti dei cittadini e i principi che sono alla base di una democrazia. Il Governo di centrodestra, con l’apporto decisivo di Forza Italia, ha rispettato l’impegno preso e dato seguito alle idee e ai valori che ci ha insegnato il nostro Presidente Silvio Berlusconi, portando a termine uno dei suoi più grandi progetti: la separazione delle carriere e un Csm mai più politicizzato. Oggi è un grande giorno per Forza Italia e per tutti i cittadini!”. Così in una nota l’On. Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

