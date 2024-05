(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 GIUSTIZIA, BARBERA (PRC): “LE RIFORME COSTITUZIONALI PREVISTE DAL GOVERNO

MELONI SONO EVERSIVE”

“il via libera del Consiglio dei Ministri alla separazione delle carriere

dei magistrati tramite il licenziamento di un disegno di legge

costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione

della Corte disciplinare è una pessima notizia per il Paese. Si continua a

demolire la nostra Costituzione, modificando l’equilibrio e l’assetto dei

diversi poteri costituzionali con lo scopo di favorire un pericoloso

concentramento di potere nelle mani dell’esecutivo, a discapito di tutti

gli altri organi costituzionali. In questo caso non bisogna essere un

costituzionalista per comprendere che la controriforma proposta dal governo

Meloni mina l’indipendenza e autonomia della magistratura che rappresenta

uno degli architravi del nostro ordinamento costituzionale. Da una parte

si subordina la magistratura inquirente alle maggioranze politiche e al

governo di turno; dall’altra si indebolisce l’organo di autogoverno della

magistratura, il CSM, sdoppiandolo, uno per la magistratura

inquirente, l’altro per quella giudicante e istituendo un nuovo organo,

L’Alta Corte, che si occuperà dei provvedimenti disciplinari riguardanti la

magistratura. In pratica il governo Meloni si sta apprestando, salvo

incidenti di percorso che auspichiamo caldamente, a realizzare, di fatto,

gli ultimi tasselli del Piano di rinascita di Licio Gelli e della P2: il

premierato (al posto del presidenzialismo) e appunto la separazione delle

carriere per garantire il controllo dei pubblici ministeri da parte del

governo. Un fatto che dovrebbe preoccupare tutti i sinceri democratici in

quanto tali riforme determinerebbero una svolta autoritaria nel il nostro

Paese”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.