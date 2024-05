(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Gdf: Lega, ci stringiamo a famiglie finanzieri e Gdf nel dolore

Roma, 29 mag. — “Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alle famiglie dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita nel corso di una esercitazione in Val di Mello, nella provincia di Sondrio. Un drammatico incidente che ci lascia sgomenti. Ci stringiamo commossi al dolore dei cari e della Guardia di Finanza per queste vite fatalmente spezzate. Una preghiera per loro”.

Così i senatori della Lega in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama.

__________

Ufficio stampa Lega Senato