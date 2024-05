(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Forza Italia, Cinzia Gaudino nominata responsabile provinciale di Siracusa del Dipartimento Famiglia

Ternullo (FI): “Buon lavoro a Gaudino, insieme per continuare a mettere la famiglia al centro della società”

Con una nota ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Famiglia di Forza Italia, coordinato dalla senatrice Daniela Ternullo, Cinzia Gaudino è stata nominata responsabile provinciale di Siracusa del Dipartimento Famiglia del partito

Cinzia Gaudino è un’irreprensibile donna e professionista, dedita alla famiglia e al lavoro. Da anni si spende per il prossimo come volontaria in attività parrocchiali. Vanta inoltre un’esperienza come consigliere e assessore allo sport e spettacolo presso il Comune di Melilli. Oggi è una dirigente per la grande distribuzione.