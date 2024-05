(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Collegi sindacali, Pittalis (FI): “Accolte legittime istanze professionisti settore”

“L’obiettivo della proposta di legge che abbiamo approvato oggi alla Camera è quello di offrire una maggiore tutela normativa ai professionisti impegnati nei collegi sindacali e siamo orgogliosi come Forza Italia di aver ascoltato le loro legittime richieste e aver dato un contributo importante”.

Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, intervenuto oggi in Aula in dichiarazione di voto.

“L’attuale sistema della responsabilità civile per questi professionisti, infatti, creava una evidente incoerenza all’interno dell’ordinamento, ponendoli come responsabili sullo stesso piano degli amministratori, non tenendo conto delle diversità dei rispettivi ruoli e potenzialità di intervento sull’atto o fatto dannoso. Non a caso l’attività dei sindaci è considerata, in tema di polizze per la responsabilità professionale, fra quelle maggiormente a rischio per l’evidente sproporzione fra l’attività e l’imputazione di responsabilità. Su tale figura, dunque, incombono non soltanto doveri di controllo ex post, ma anche un vero e proprio dovere proattivo di vigilanza, non solo nelle situazioni di crisi, ma anche in quelle di probabili crisi. Si consideri, poi che i compensi offerti ai sindaci sono spesso inadeguati e non commisurati alle responsabilità descritte e ai costi assicurativi illustrati” ha aggiunto.

“Dunque, oggi, con l’approvazione di questa proposta di legge accogliamo le legittime istanze dei tanti professionisti del settore e offriamo un apparato normativa di tutela degno di un paese civile. Così facendo non tuteliamo solo i professionisti del settore ma le nostre piccole e medie imprese, cuore pulsante della nostra economia”, ha concluso.

