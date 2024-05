Codacons su decreto autovelox Legambiente

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

29 maggio 2024

29 maggio 2024

DECRETO AUTOVELOX, CODACONS ATTACCA LEGAMBIENTE E LE ALTRE ASSOCIAZIONI CHE

NE CHIEDONO IL RITIRO

POSIZIONE IDEOLOGICA CHE DANNEGGIA I CITTADINI. INVASIONE SENZA CRITERIO DI

AUTOVELOX NON HA RIDOTTO INCIDENTI E HA INCREMENTATO SOLO CASSE DEI COMUNI

Durissimo il Codacons contro Legambiente e le altre associazioni che oggi

hanno firmato un appello per chiedere il ritiro del decreto sugli autovelox

varato dal Governo.

Non vogliamo pensare che queste associazioni siano in malafede, ma crediamo

piuttosto che la loro posizione sia meramente ideologica, politica e non

basata sui numeri ufficiali – afferma il Codacons – Se c’è una cosa che è

indubbia è l’elevato numero di autovelox presenti oggi lungo le strade

italiane, e la loro continua proliferazione avvenuta non solo senza

criterio, ma spesso col solo scopo di fare cassa violando i diritti dei

cittadini. I numeri dimostrano poi come non esista alcun nesso tra

l’installazione incontrollata di strumenti di rilevazione della velocità e

la sicurezza stradale, con i dati sugli incidenti stradali addirittura

aumentati in Italia negli ultimi anni. Semmai l’unico vantaggio degli

autovelox selvaggi è quello registrato dai comuni, che hanno visto aumentare