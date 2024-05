(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Cipess. Ferrante (Mit), Con contratto Rfi 7,6 mld in più, finanziate opere strategiche al Sud

“Con l’approvazione da parte del Cipess dell’aggiornamento 2024 del contratto di programma tra il Mit e Rfi aumentano gli investimenti per la realizzazione di opere strategiche. Con i nuovi fondi, pari a 7,6 miliardi di euro, saranno finanziati interventi come la Roma – Pescara, la linea Bari – Napoli e la velocizzazione della Jonica, fondamentali per lo sviluppo del Centro-Sud. Anche l’itinerario Napoli – Mari e il nuovo collegamento Palermo – Catania, insieme a interventi diffusi per lo sviluppo tecnologico e la sicurezza, consentiranno di rafforzare le infrastrutture del Mezzogiorno. Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di aumentare gli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale e di superare i divari territoriali”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

