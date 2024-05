(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Caivano, Zullo (FdI): governo Meloni rilancia immagine del Sud

“Il Sud è al centro dell’azione del governo Meloni. Lo dimostrano i recenti accordi di sviluppo e coesione siglati con la Sicilia e il rinascimento napoletano di Caivano. Ieri, la premier è tornata in un luogo che solo pochi mesi fa era una terra lasciata a marcire in mano alla delinquenza e alla camorra. Le cose sono cambiate. E il nostro esecutivo è riuscito in pochi mesi a ribaltare la situazione. La periferia di Caivano si è così trasformata in un simbolo di legalità e giustizia per il bene di tutti quei cittadini che non vogliono arrendersi alla criminalità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro di Palazzo Madama.

