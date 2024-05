(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Caivano. Rosa (FdI): da governo attenzione e risorse per periferie e Sud

“Caivano è diventato un modello per la rinascita di tutte le periferie degradate e difficili d’Italia, un grande lavoro avviato e portato a termine in pochi mesi dal governo Meloni dopo decenni di immobilismo da parte del centrosinistra. Se a ciò aggiungiamo che nel decreto Coesione sono state stanziati 3 miliardi di euro per le periferie di 14 città metropolitane e 39 città medie del Sud, è indiscutibile l’attenzione di questo Governo per il Sud e per quegli ambiti della società più vulnerabili e complicati che da decenni attendono una rinascita”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.

