Breve | Vetrina prestigiosa per il waterfront di Bellaria.

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Breve | Vetrina prestigiosa per il nuovo waterfront di Bellaria, oggi

Lungomare Raffaella Carrà. A cui la rivista internazionale di architettura

del paesaggio “Topscape” dedica un ampio servizio di approfondimento:

un’opera considerata esempio di urban design meritevole di visita e

attenzione, che nell’ultimo numero compare a fianco di rigenerazioni urbane

virtuose immortalate in tutto il mondo, come quelle di Pechino, Rennes e

Bangalore.

