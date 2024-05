Aggiornamento agenda Ministro Matteo Salvini

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 ‼️‼️Ricordiamo che gli accrediti sono previsti solo se espressamente segnalati in questa agenda.

‼️‼️Nei vari appuntamenti e in particolare nelle presentazioni del libro “Controvento, l’Italia che non si arrende” non sono garantiti i punti stampa.

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

📺ORE 20.30 👉🏻 “Cinque Minuti” (Rai 1)

📺ORE 23.35 👉🏻 “Porta a porta” (Rai 1)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2024

📍ORE 12.00 👉🏻 TREBISACCE (CS) – Sopralluogo cantiere 3^ megalotto SS106 Jonica – Galleria Trebisacce Nord

📍ORE 14.30 👉🏻 COSENZA – Incontro con cittadini – Fellini (via Trento 15)

📍ORE 17.00 👉🏻 CATANZARO – Incontro con i cittadini – Centro commerciale Le Fornaci (viale Isonzo 422)

📺ORE 20.30 👉🏻 “Prima di domani” (Rete 4)

VENERDÌ 31 MAGGIO 2024

📍ORE 10.00 👉🏻 MESSINA – EVENTO MIT “2023-2032 L’ITALIA DEI SÌ, PROGETTI E GRANDI OPERE IN ITALIA E IN SICILIA” – Porto di Messina – Banchina Marconi, Nave Luigi Dattilo (CP 940)

📍ORE 14.30 👉🏻 PALERMO – Incontro con i cittadini – Circolo Golf “Parco Airoldi” (piazza Leoni 9)

📍ORE 18.30 👉🏻 CATANIA – Incontro con i cittadini – Teatro ABC (via Mascagni 92)

SABATO 1 GIUGNO 2024

📍ORE 15.00 👉🏻 MILANO – Chiusura campagna elettorale europee (piazza Duomo, angolo Corso Vittorio Emanuele)

________________________

Ufficio Stampa MIT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti