(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Ucraina: Dreosto (Lega), da Borrell parole gravi che rischiano mostrare Occidente diviso

Roma, 28 mag – “Le parole dell’Alto Rappresentante Ue per la politica estera Borrell sono molto gravi. Certe posizioni devono essere prese in maniera collegiale con gli Stati membri e non con dichiarazioni roboanti in un momento di tensione così forte dove si rischia una escalation. Da sempre sostengo la necessità di un sostegno alla difesa territoriale dell’Ucraina e la necessità di maggiori investimenti nel settore della Difesa per la protezione nostra e dell’Occidente, ma queste dichiarazioni assieme a quelle del presidente francese Emmanuel Macron non fanno altro che mostrare un’Europa e un Occidente diviso, agevolando la propaganda di Mosca. Cinque anni fallimentari per Borrell che si chiudono pessimamente. Per fortuna i cittadini l’8 e 9 giugno potranno votare e scegliere delle forze politiche che intendono cambiare questa Europa così debole e inattiva sulla scena internazionale”.

Così in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario dell’Ufficio di Presidenza della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.

