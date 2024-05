(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Stellantis, Rosa (FdI): notizie confortanti da tavoli con governo, Italia riafferma ruolo Paese produttore auto

“Ci confortano le notizie che arrivano dai tavoli Stellantis su Pomigliano e Cassino. Come confermato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il clima tra la multinazionale dell’auto e il governo italiano è cambiato. Le prospettive per Pomigliano, Cassino, Mirafiori e Melfi sono positive. È solo grazie alle politiche industriali messe in campo dal governo Meloni, se l’Italia può riaffermare il suo ruolo di Paese produttore e di eccellenza nel settore dell’automotive”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Transizione Ecologica di Palazzo Madama.

