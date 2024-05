(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Sport. Mennuni (FdI): aprire confronto su prossime Olimpiadi dell’Aria

Un convegno per approfondire la proposta di sport aerei da inserire nelle prossime Olimpiadi dell’Aria. E’ il tema del convegno che si è tenuto oggi in Senato su iniziativa della senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni. “Ringrazio l’Aero Club d’Italia, i relatori, tutti i presenti per aver partecipato ed il Generale Euro Rossi promotore di questa iniziativa. Credo sia importante intraprendere un percorso condiviso da tutto il mondo politico. Mi riferisco ai parlamentari, al ministro Abodi – che vedrò a breve – ed agli organizzatori con i quali vorrei effettivamente accendere un faro su discipline sportive interessanti che appartengono all’elemento dell’aria, che vedono impegnati uomini e donne in attività eccezionali, in cui dobbiamo credere e che potrebbero creare un indotto di grande rilievo”, dichiara la senatrice Mennuni.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica