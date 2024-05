(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Sicurezza: Zanettin (FI), interrogazione a Piantedosi, a Vicenza servono più agenti

“Apprendiamo che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno avrebbe deciso di destinare quest’anno alla Questura di Vicenza solo 3 nuovi agenti di polizia, pur a fronte dei 22 che andranno in pensione nei prossimi mesi. La città è peraltro quella che ha ottenuto meno risorse a livello nazionale e la differenza con le altre questure venete è abissale. Basti pensare che Venezia, Verona e Padova avranno, per il piano di potenziamento degli organici, rispettivamente 112, 36 e 36 nuovi agenti, Rovigo potrà contare su 52 nuove unità, Belluno 43 e Treviso 35. Queste macroscopiche differenze sono inspiegabili, considerate le esigenze di presidio del territorio berico. Ho perciò presentato una interrogazione parlamentare per fare chiarezza e per assicurare alla Questura di Vicenza un organico sufficiente, adeguato al presidio del territorio”. Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin.