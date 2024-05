(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 *SEQUESTRO PELLINI, COSTA (M5S): “ADESSO SI USINO I 200 MILIONI PER LE

BONIFICHE. SENZA ULTERIORI RITARDI INGIUSTIFICATI”*

Roma, 28 maggio 2024- “Ottima notizia il nuovo sequestro dei beni ritornati

in possesso dei fratelli Pellini dopo gli ingiustificati ritardi del

Tribunale di Napoli. I 200 milioni di euro e gli altri beni adesso vengano

immediatamente utilizzati per la bonifica della Terra dei Fuochi che i

fratelli hanno avvelenato, come dimostra la sentenza di condanna passata in

giudicato. Qualche mese fa il ritorno dei beni alla famiglia a causa di

distrazioni e ritardi che non si ripetano mai più”. Così il vicepresidente

della Camera on Sergio Costa

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*