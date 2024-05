(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Ponte Stretto, Loizzo (Lega): “Sinistra ha fatto spot elettorali, non noi”

Roma, 28 mag. – “Il Ponte sullo Stretto, a differenza di certe misure fallimentari come il reddito di cittadinanza o gli 80 euro di Renzi, darà lavoro, sviluppo e sarà un’occasione di riscatto per tutto il Mezzogiorno. La differenza tra la Lega e certa sinistra, che di spot elettorali buoni a nulla se ne intende, sta tutta qui: c’è chi investe per garantire un futuro al Paese e chi chiacchiera dopo aver detto tanti ‘No’ ingessando i nostri territori. Ma gli italiani sanno bene chi scegliere”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.