(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Piazza Loggia: Bagnasco (FI), difendere democrazia attraverso memoria e ricordo

“La strage di Piazza della Loggia è considerato uno degli episodi stragisti più cruenti degli anni di piombo. Purtroppo, come spesso accade in queste pagine buie del nostro paese, la verità ha faticato a venire a galla tra piste investigative sbagliate, insufficienze di prove, silenzi colpevoli e possibili intrecci con servitori dello stato infedeli. E noi dopo 50 anni siamo qui a ricordare i nostri concittadini rimasti vittime di quel terribile attentato che provocò 8 morti e 102 feriti. A queste persone ed ai loro familiari dobbiamo stringerci in questa giornata di dolore e fare in modo di non perdere la memoria. È nostro dovere come rappresentanti delle istituzioni della Repubblica difendere la democrazia attraverso la memoria e il ricordo”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso della commemorazione della strage di Piazza della Loggia. “Abbiamo un preciso dovere morale – ha proseguito – di far conoscere ai nostri giovani quegli anni bui che hanno segnato il nostro paese, insegnare loro che la democrazia non è un dato acquisito e un fenomeno irreversibile ma un valore da preservare con forza, determinazione e consapevolezza, un valore che deve essere difeso dai vili agguati terroristi. È nostro compito in giornate come quella odierna far sentire la nostra voce ed essere uniti nel ricordo, per allenare la memoria e fare in modo che avvenimenti simili possano non essere mai più ripetuti”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma