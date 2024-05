(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Dl Coesione: Marti (Lega), necessario garantire continuità servizio personale ATA, presentato emendamento

Roma, 28 mag. – “Con questo decreto, entrato in vigore l’8 maggio, siamo riusciti a prorogare fino al 15 giugno 2024 gli incarichi temporanei del personale ausiliario in scadenza il 15 aprile. Abbiamo così permesso a tantissimi ATA di concludere l’anno scolastico. Ora è necessario un altro importante sforzo: ho presentato, quindi, un emendamento con il quale chiediamo di anticipare la decorrenza giuridica del provvedimento di 20 giorni in modo da garantire al personale ATA la continuità del servizio prestato ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie. Una misura di buonsenso a tutela dei lavoratori della scuola”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama.

