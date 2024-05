(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 *SANITA’, DELMONTE E CATELLANI (LEGA): “STOP AD AGENDE CHIUSE DAL 30 GIUGNO

E’ UN SUCCESSO DELLA LEGA”*

BOLOGNA, 27 MAG – “Liste d’attesa: lo stop alle agende chiuse dal 30

giugno rappresenta il successo delle politiche e delle battaglie portate

avanti dalla Lega in consiglio regionale”. Lo affermano i consiglieri

regionali della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani, a margine

dell’approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie per il 2023 e le

linee di programmazione e finanziamento per il 2024.

“Il bilancio della sanità per il 2023 chiude sostanzialmente in pareggio,

nonostante un intervento da 9 milioni di euro necessario per l’equilibrio

di alcune aziende. Questo risultato – hanno commentato i consiglieri

reggiani – è stato possibile anche grazie all’efficientamento degli

acquisti, tramite l’utilizzo della centrale d’acquisti Intercenter,

richiesto da anni dalla Lega, che ha portato a un risparmio di 210 milioni

di euro”.

Un altro significativo traguardo è lo stop al fenomeno delle agende chiuse

in sanità, che entrerà in vigore dal 30 giugno.

“Con l’introduzione delle pre liste, contenute in un nostro progetto di

legge e diversi atti ispettivi e di indirizzo – spiegano Delmonte e

Catellani – i pazienti non potranno più essere rispediti a casa con un

“riprovi più avanti”. La presa in carico deve essere garantita, e spetterà

all’azienda sanitaria il compito di ricontattare il paziente per proporre

una prestazione non appena possibile, rispettando le tempistiche previste

dalle normative vigenti. In epoca di intelligenza artificiale, auspichiamo

l’introduzione di un sistema informatico che possa porre fine

definitivamente a questo fenomeno. Monitoreremo e vigileremo sull’effettiva

applicazione di questo strumento, non permetteremo che la fine della

legislatura faccia scemare l’attenzione”, hanno aggiunto.

“Tuttavia, restano ancora molte ombre, ad esempio sull’apertura e la

gestione dei Centri di assistenza urgente (Cau), su cui sono scomparsi

tutti gli indicatori necessari per valutarne la validità. Come Lega

continueremo a batterci per una sanità più efficiente e trasparente,

vigilando sull’applicazione delle nuove misure e proponendo ulteriori

miglioramenti a beneficio di tutti i cittadini”, hanno concluso Delmonte e

Catellani.

