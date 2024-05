(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Rifiuti, Meleo-Diaco-Ieva (M5S): "Su tritovagliatore di Ostia servono

chiarimenti”*

“Sul tritovagliatore di Ostia chiediamo chiarimenti al Sindaco. La

Direzione Ambiente della Pisana ha inoltrato una segnalazione sulla

situazione, denunciata da Alessandro Ieva, al Consiglio dei Ministri e

contestualmente al Commissario straordinario per il Giubileo 2025, ossia al

Sindaco.

La Regione avvisa il Commissario dell’onere di avvio della procedura per la

determinazione del tritovagliatore di Ostia da impianto mobile in fisso.

Secondo la normativa vigente, infatti, un impianto mobile non può sforare

un determinato limite di tempo di lavoro, perché altrimenti sarebbe di

fatto un impianto fisso, che richiederebbe un sito adeguato. Per quanto

riguarda il tritovagliatore di Ostia, la Regione Lazio ne aveva già

autorizzato l’operatività per 180 giorni; il Sindaco però pare aver

prorogato di altri 180, per poi aggiungere ulteriori 3 anni. Il che

significa che l’impianto, a oggi mobile, dovrebbe lavorare per quasi 4

anni, ossia come un impianto fisso. Ci sono molte questioni che non

tornano. Chiediamo chiarimenti urgenti su questa vicenda”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Campidoglio Linda Meleo, il

consigliere capitolino M5S Daniele Diaco e il capogruppo M5S al Municipio X

Alessandro Ieva.