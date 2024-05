(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Redditometro: Nevi, “Un fardello obsoleto da abolire”

“Il Redditometro, strumento introdotto nel 1973, rappresenta oggi un fardello obsoleto e iniquo per i contribuenti italiani. La sua natura intrinsecamente imperfetta, basata su stime spesso errate e su un approccio unidirezionale tra fisco e cittadino, lo rende un elemento anacronistico nel panorama fiscale italiano.

E’ tempo di guardare avanti e abbracciare un fisco più moderno ed efficiente che riduca il contenzioso e incentivi il cittadino a pagare. Il concordato preventivo e i nuovi strumenti nati dalla delega fiscale offrono un terreno fertile per un dialogo alla pari tra fisco e contribuente, basato sulla trasparenza e la collaborazione.

E’ per questo che proponiamo l’abrogazione del Redditometro, un passo necessario per liberare i cittadini italiani da un peso inutile e dannoso. Non possiamo permetterci di lasciare irrisolti problemi noti da tempo. Invitiamo l’intera maggioranza a unirsi a noi in questo sforzo di modernizzazione del sistema fiscale italiano. Insieme, possiamo costruire un fisco più giusto, trasparente e collaborativo per tutti i cittadini.” Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce nazionale del partito azzurro

