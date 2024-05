(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Redditometro: Galliani (FI), misura anacronistica e punitiva che mina fiducia cittadini

“Il redditometro è anacronistico e punitivo, ispirato ad una presunzione di colpevolezza che non possiamo accettare. Uno strumento che Forza Italia intende abolire, attraverso un emendamento chiaro e puntuale. È necessario riformare il sistema fiscale con una tassazione più equa, un sistema più snello, giusto e trasparente, un approccio collaborativo, sul modello del concordato preventivo. È nostro dovere lavorare per una soluzione che rispetti i contribuenti onesti, per questo ci impegneremo per fermare questa misura fiscale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Adriano Galliani.