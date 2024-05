Elisa Venturini: Ragazzi lasciati a piedi a Sottomarina, non deve ripetersi più

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Cordiali saluti

Elisa Venturini

Elisa Venturini capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale:

““E’ un episodio molto spiacevole che non deve ripetersi perché certamente

ha generato disagi in tanti ragazzi ed in tante famiglie che confidavano

nel servizio di trasporto pubblico locale e invece sono rimasti a piedi.

Con l’estate alle porte sono molte le persone che contano sui mezzi

pubblici per spostarsi anche verso i luoghi di svago ma se succedono questi

episodi è chiaro che la fiducia viene meno e tutti torneranno ad usare auto

e moto private con aumento di traffico, di costi e di emissioni”.