(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 AUTOVELOX: BALDELLI (FI) “NUOVE REGOLE BATTAGLIA STORICA DI FORZA ITALIA”

“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per domani, del decreto ministeriale che finalmente regola il posizionamento degli autovelox è un’ottima notizia e una bellissima vittoria per Forza Italia, che sin dal 2015 ha iniziato questa sua battaglia storica in parlamento per la sicurezza stradale e contro l’uso distorto di questo strumento, portandola avanti con impegno e coerenza durante ben tre legislature e sotto l’alternarsi di diversi governi. Finalmente con il governo di centrodestra si è riusciti a mettere un punto fermo lì dove altri in passato, per anni, sotto i colpi delle nostre interrogazioni e delle nostre mozioni, hanno indugiato, farfugliato, annunciato, differito e disatteso impegni e promesse”: lo afferma Simone Baldelli, responsabile nazionale del dipartimento per la tutela dei consumatori di Forza Italia e autore del libro “Piovono multe”.

