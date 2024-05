(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 UCRAINA: PEREGO (DIFESA) SBAGLIATO ALIMENTARE TENSIONI, LE DECISIONI DEVONO ESSERE COLLEGIALI

“Bisogna evitare spinte in avanti” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago “con il rischio che il conflitto si allarghi su una geografia ancora maggiore”.

“Dobbiamo continuare a permettere” conclude Perego “all’Ucraina di difendersi con aiuti che evitino una ulteriore escalation, le decisioni per altri azioni nel conflitto non devono essere prese da singoli, come dalle dichiarazioni del Seg Gen Nato Stoltemberg, ma da tutti i paesi membri dell’alleanza di comune accordo”.

Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

