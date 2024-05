(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

dom 26 maggio 2024 UCRAINA, BARGI (LEGA): IL VIA LIBERA DI STOLTENBERG PER ARMI A LUNGO RAGGIO

E LE SPARATE DI MACRON CI PREPARANO A UNA GUERRA CHE VOGLIONO FARCI CREDERE

INEVITABILE, MEGLIO SEGUIRE L’ESEMPIO DI ORBAN CHE INTENDE RIVALUTARE LA

SUA ADESIONE ALLA NATO

BOLOGNA, 26 MAG – “Il via libera sostanziale di Stoltenberg all’ok

sull’invio di armi a lungo raggio all’Ucraina per colpire il territorio

russo e le sparate di Macron sull’invio di soldati sono segnali gravi:

sembra che vogliano prepararci ad accettare l’invio di uomini rendendo la

guerra diretta “inevitabile””. Lo ha detto il consigliere regionale della

Lega Stefano Bargi, candidato al Parlamento europeo per il Carroccio,

commentando le ultime dichiarazioni del segretario della Nato, che fanno

seguito alle provocazioni del presidente francese. “E’ vero, piuttosto, che

per 11 anni – attacca Bargi – la Nato e l’Unione europea non hanno fatto

assolutamente nulla per risolvere la situazione in Ucraina, anzi, hanno

fatto di tutto per accelerare l’ escalation”. Secondo Bargi, “questo

percorso era ovvio fin dall’inizio: quando si decide, nel febbraio 2022,di

mandare le armi all’Ucraina non ci si può più tirare indietro, si è già

dentro al conflitto a pie’ pari. Il problema principale – denuncia Bargi –

poi e’ la Nato che ha addestrato e rifornito di armi, istruttori e

mercenari l’Ucraina fin dal 2014 e anche prima. Orban ha assunto una

posizione corretta, dicendo che l’Ungheria alla luce di quanto accaduto

dovra’ rivalutare il suo ruolo nella Nato” conclude Bargi

