(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

*Natalità e pari opportunità, Calandrini (FdI): "Il Governo sostiene le famiglie"*

“Continua l’impegno del Governo a sostegno delle famiglie. Lo ha ricordato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e lo ha ribadito il Ministro per la Famiglia, la Maternità, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, dal palco del Festival dell’Economia di Trento. Un impegno che si muove su tre assi: assegno unico, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, servizi per l’infanzia. Si tratta di un percorso iniziato da tempo, che si sta traducendo in importanti interventi, come i 734,9 milioni di euro destinati ai Comuni per nuovi asili nido. A questo si aggiungono le novità inserite nel Dl Coesione, che con il Bonus Donne incentiva l’assunzione e la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Questi sono solo due esempi, due tasselli di un programma di ampio respiro, il cui obiettivo è rendere nuovamente un diritto ciò che negli anni passati era diventato un privilegio”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, Presidente della 5a Commissione Bilancio

