(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Fisco, Zanettin (FI): “Redditometro strumento vessatorio e inefficace. Via subito”

“Un paese civile si misura anche dalla trasparenza del suo sistema fiscale. Noi stiamo lavorando per costruire un Fisco amico, non vessatorio, ma giusto, e rimettere su piazza strumenti quali il redditometro va contro tutto quello che siamo impegnati a realizzare. Siamo contrari ad un fisco spione e voyer. Forza Italia, pertanto, ne propone l’immediata abolizione con un emendamento che parla chiaro, a differenza di altre parole che suonano per quel che sono e raccontano di strumenti vessatori di controllo, totalmente inefficaci contro l’evasione fiscale”.

Così in una nota Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia.

