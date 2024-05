(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Firenze, Russo (FI): “Solidarietà a Maria Letizia Modica e a tutta la troupe di Fuori dal coro”

Solidarietà a Maria Letizia Modica e a tutta la troupe di Fuori dal Coro. L’aggressione registrata mentre giravano un servizio sulle case occupate a Firenze dimostra che ci sono aree della nostra città dove qualcuno si ritiene al di sopra dalla legge e scommette su una impunità – che non ci sarà oggi ne’ mai. Sono sempre più frequenti le violenze contro giornalisti e operatori che vengono colpiti mentre svolgono il loro lavoro, che è quello di raccontare, e lo fanno esercitando un diritto costituzionale, quello di cronaca, che nessuno dovrebbe mai sognarsi di vietare o limitare.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali, in un post sui suoi profili social.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma