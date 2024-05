EUROPEE: DONZELLI (FDI), GIORGIA CON IL SORRISO FA LEZIONE DI PLURALISMO SU LA7

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 EUROPEE: DONZELLI (FDI), GIORGIA CON IL SORRISO FA LEZIONE DI PLURALISMO SU

“Giorgia con eleganza e simpatia offre lezioni di pluralismo su La 7. Ci

dispiace per Formigli che vorrebbe decidere anche i contenuti di un

messaggio autogestito da Fratelli d’Italia. Non ci stupiamo che non

comprenda l’ironia con cui Giorgia ha scherzato sulla faziosità e

l’autoreferenzialità cui il pubblico di La 7 è stato sottoposto dallo

stesso Formigli e da altri suoi colleghi. Non ci stupiamo neanche che

voglia provare a invadere con la sua visione anche i nostri spot

elettorali, ci stupiamo solo come non abbiano capito che in questo modo

fanno solo crescere Fratelli d’Italia. Nel dubbio, col sorriso continuiamo

a occuparci degli italiani e dei loro problemi reali”. Lo afferma in una

nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia,

Giovanni Donzelli.