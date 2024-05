(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Elezioni: Sisto (FI), vogliamo vincere a Bari e in Europa

“La presenza di Antonio Tajani al governo e nel partito è per noi

rassicurante. Così come è rassicurante Forza Italia, un movimento capace di

avere una credibilità che tutti noi siamo chiamati a difendere e

accrescere. Forza Italia ha risposto alla mancanza del suo grande

presidente puntando su una super organizzazione e su una squadra che ha

rivitalizzato il partito. Abbiamo una forza morale unica, e ci rifacciamo

ai principi cristiani di fede, speranza e carità. Fede vuol dire

innanzitutto fedeltà ai nostri valori etici, e Dio sa quanto c’è bisogno di

ripristinare l’etica a Bari. La speranza è quella in un futuro migliore sia