(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Diritti, Peppucci (FI – PPE): “Droga toglie libertà, diventa prigione. Informare per tutelare nostri giovani”

“Noi siamo per la libertà e per il rispetto dei diritti della persona, ma quando parliamo di droghe, anche leggere, dobbiamo fare molta attenzione, perché quello spesso è il primo passo verso la deriva. Una persona può decidere di utilizzarla ma è proprio la droga a non garantire la libertà, anzi la toglie. Bisogna fare molta attenzione su questi temi, a tutela delle giovani generazioni. Visitare la comunità Incontro di Amelia, in Umbria, un’eccellenza del nostro territorio che fa uno straordinario lavoro, può essere utile a far capire come la droga possa diventare una prigione. Dire che la droga è il male, che fa male, non è limitare la libertà o mettere paura, è tutelare i giovani”.

Lo ha detto Francesca Peppucci, europarlamentare di FI – PPE e candidata nella circoscrizione Centro, ospite a Agenda su SkyTg24.

“In tema di diritti Lgtb è stato fatto molto ma dovremmo cercare di parlare anche di altri diritti, come quelli delle persone con disabilità. In Europa esiste ancora la sterilizzazione delle donne con disabilità, per questo ritengo che il tema dei diritti e delle libertà debba essere affrontato a 360 gradi, perché non ci sono diritti di serie A o B”, ha concluso.

