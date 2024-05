(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Barelli. FI: nessun redditometro e no tagli ai servizi sociali dei comuni

“Per Forza Italia lotta senza indugi all’evasione fiscale. Mai però un grande fratello o il redditometro che spia famiglie ed italiani. Così pure non ci saranno tagli ai servizi sociali dei comuni come dice strumentalmente l’opposizione. Con Forza Italia al governo non potrà mai accadere”.

Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg3.

