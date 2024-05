Tensione al Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo tra Radicali Italiani e Coldiretti

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

Sabato mattina, durante un tavolo informativo per le elezioni europee,

organizzato da Radicali Italiani presso il Mercato di Campagna Amica del

Circo Massimo di Roma, si sono verificati momenti di tensione con i

rappresentanti di Coldiretti. Gli attivisti Radicali, muniti di regolare

autorizzazione della Questura, avevano allestito un tavolo informativo per

la lista “Stati Uniti d’Europa” per i candidati Caiazza e Bonino, in vista

delle prossime elezioni europee.

È almeno un decennio che Radicali Italiani si posiziona in quel luogo per

informare i cittadini sulle varie iniziative in atto; in questa occasione i

rappresentanti di Coldiretti non hanno tollerato la presenza di chi, anche

con questa lista, si oppone alle varie lobby che di fatto regnano

incontrastate su Roma. Tempo fa fu aggredito anche l’onorevole Riccardo

Magi da un rappresentante della Coldiretti. Solo pochi giorni fa il

Segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey era stato aggredito dai

tassisti, reo di aver indossato una maglietta che invitava a liberalizzare

il settore.

Anche questa mattina, i rappresentanti Coldiretti hanno accusato gli

attivisti Radicali di provocarli solo a causa della presenza dei cartelli

promozionali dell lista Stati Uniti d’ Europa, da loro descritta a gran

voce come “il loro nemico”, il tutto condito da pugni sul tavolo.

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

