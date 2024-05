(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 *Scioglimento dei Comuni/Sgarbi: “Legge da modificare. Il caso Bari una

umiliazione per il sindaco che rappresenta tutti i comuni italiani”*

*“L’accesso agli atti di Bari un insulto all’attività del primo sindaco

d’Italia”*

*ROMA –* *“Cambiare la legge sullo scioglimento dei comuni”.*

E’ questo l’invito che Vittorio Sgarbi, candidato alle elezioni europee per

“Fratelli d’Italia” nella circoscrizione dell’Italia Meridionale (Abruzzo,

Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Campania) rivolge alle forze

politiche di maggioranza e opposizione prendendo a pretesto quanto accaduto

a Bari.

*“**Tra le pi**ù importanti* *istituzioni italiane – *osserva Sgarbi*

– **emblema

di autonom**ia **e **poteri locali garantiti dal titolo V della

Costituzione, c’è l’Anci, l’associazione nazionale dei comuni.*

*Il** Presidente è Antonio De Caro**, sindaco di Bari**. Tra qualche

settimana** – *sottolinea Sgarbi* – ** non sar**à **pi**ù il sindaco e **di

conseguenza **neanche il presidente dell’Anci.*

*L**’acce**sso agli atti deciso dal ministero dell’Interno al Comune di

Bari* *va visto **anche sotto questa luce: un insulto all’impegno e

all’attivit**à **del primo sindaco** d’Italia”*

Sgarbi propone la modifica della legge sullo scioglimento: *“**Richiamo

tutti gli amministratori a sostenere la **modifica di una l**egge iniq**ua,

quella sullo scioglimento dei Comuni, **che**, **superando l’atti**vità*

* della* *m**agistratura**, **stabilisce impalpabili e i**m**probabili

responsabilit**à** morali**, **umiliando la nobile e dem**ocratica** funzi*

*one** del sindaco e del consiglio comunali**”*

Conclude Sgarbi: *“**Le responsab**ilità** pen**ali** sono

individ**uali. **Ogni

estensione di questo principio minaccia la dem**o**crazi**a **e umilia i

comuni**”*

*l’Ufficio Stampa*

*(Nino Ippolito)*