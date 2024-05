RADICALI ITALIANI VISITANO IL CARCERE ROMANO DI REBIBBIA

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Il tesoriere di Radicali Italiani Filippo Blengino ha visitato questa

mattina il carcere romano di Rebibbia.

“Come in gran parte delle carceri visitate con la nostra iniziativa “Devi

Vedere” si riscontra il drammatico problema del sovraffollamento.

Abbiamo visto celle con 6 detenuti, un trattamento inumano che viola la

funzione rieducativa del carcere. Rilanciamo anche da qui il nostro appello

al Parlamento di approvare provvedimenti urgenti di amnistia e indulto al

fine di ridurre la popolazione carceraria, ridurre l’utilizzo dello

strumento penale anche tramite la depenalizzazione di alcuni reati;

Eliminare il carcere per i detenuti in attesa di giudizio che non siano

realmente socialmente pericolosi e incrementare le pene alternative al

carcere; Abolire gli istituti penali minorili e vietare la permanenza di

bambini negli Istituti a custodia attenuata; Potenziare i servizi di

assistenza di psichiatri e psicologi, anche alla luce del disagio mentale

sempre maggiormente diffuso.”

