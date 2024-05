(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Periferie, Battilocchio: Martedì Commissione presenta progetto Fondazione Bellonci ‘Storia di periferia: riportare le periferie al centro della storia’

Martedì 28 maggio, alle ore 11, alla Camera dei Deputati, presso la Sala della Sacrestia a Palazzo Valdina (piazza in Campo Marzio 42, Roma), la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, presieduta dall’on. Alessandro Battilocchio, presenta: “Storie di periferia: riportare le periferie al centro della storia”, un progetto di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che promuove il Premio Strega, con il sostegno di Enel Cuore.

Alla tavola rotonda interverranno: Alessandro Battilocchio, Presidente Comm. Parl. Inchiesta sulle periferie, Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci, Fabrizio Iaccarino, Resp. Affari Istituzionali Italia Enel e Cons. Enel Cuore onlus, Nicola Franco, Presidente VI Municipio di Roma Capitale, Pasquale Penza, Commissione Periferie, eletto nel territorio di Caivano (Na), Filippo D’Alessio, Direttore Teatro di Tor Bella Monaca (Rm), Claudio Mola, Dirigente scolastico Liceo statale Braucci di Caivano. Modera Serena Ferraiolo della Fondazione Bellonci.

“Un piccolo sogno che diventa realtà, grazie a sinergie positive messe in moto e in rete. – spiega il presidente della Commissione parlamentare Alessandro Battilocchio che aggiunge – nel corso dell’incontro verranno illustrate tappe e modalità di questo innovativo progetto culturale che vede le periferie al centro: un’iniziativa nata grazie alla collaborazione speciale della Commissione d’inchiesta sulle Periferie con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Proprio la Fondazione Bellonci, in audizione alla Camera, aveva illustrato a marzo scorso l’idea progettuale che coinvolgerà, per questo primo anno, due aree periferiche del nostro Paese particolarmente significative. Un percorso reso possibile dal supporto della Fondazione Enel Cuore che ha garantito sostegno. Una collaborazione istituzionale importante dunque, che, avendo i giovani protagonisti, metterà avanti territori e realtà per troppo tempo lasciati indietro”.

