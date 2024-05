(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Mori, D’Attis (FI): “Chi ancora lo offende nega evidenza sentenze”

“È incredibile che si continui a usare toni quasi intimidatori nei confronti del generale Mori, non prendendo atto delle assoluzioni che ha ottenuto per tutte le vicende che lo hanno riguardato. Mori, eroe della legalità, è stato perseguitato e viene ancora interessato da indagini poco credibili. Bene ha fatto il senatore Gasparri a proporre il generale Mario Mori come senatore a vita. A lui lo Stato, secondo le sentenze, deve delle scuse. E chi lo offende si iscrive all’elenco dei faziosi che negano l’evidenza dei fatti e anche, appunto, delle sentenze. Di Mori putroppo ce n’è uno, mentre di inconcludenti ce ne sono molti di più”.

Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.

