EUROPEE, COTA (FI): NOSTRO OBIETTIVO E’ 10% MA ABBIAMO POSSIBILITA’ DI SUPERARLO”

“Il nostro obiettivo è il 10% ma abbiamo tutte le possibilità di superarlo. Se dovessi essere eletto mi impegno ad avere il 100 per cento di presenze”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alle elezioni europee per Forza Italia Roberto Cota.

“Nel 2015 ho abbandonato la politica, per dieci anni ho fatto l’avvocato. Ho deciso di iscrivermi a Forza Italia perché interpreta i valori nei quali credo, da un lato il pensiero libero dall’altro i valori moderati. Von der Leyen o Draghi? Draghi è una figura indiscutibilmente di prestigio, ma il Ppe ha indicato la Von der Leyen e noi siamo a questa indicazione”, ha concluso.

