(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Autonomia. Bonelli e Fratoianni (AVS): in piazza a Napoli con Cgil per

difendere Costituzione e unità del Paese

“Oggi siamo a Napoli a questa manifestazione organizzata dalla Cgil insieme

ad Associazione La Via Maestra per difendere la Costituzione e l’unità del

Paese. L’Italia non può subire il mercimonio tra Meloni e Salvini, con il

premierato in cambio dell’autonomia differenziata che mina l’unità del

paese e divide l’Italia in due”.

Così i deputati di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in

piazza a Napoli per la manifestazione indetta dalla CGIL contro l’autonomia

differenziata.

“La Costituzione – proseguono – non può essere il giocattolo al servizio

della Premier Meloni che rischia di spaccare l’Italia per le sue ambizioni

personali. Il premierato altro non è che il presidenzialismo tanto caro

alle destre che mina i poteri del presidente della Repubblica, garante nel

nostro Paese di democrazia, unità nazionale, di coesione sociale e

politica. Siamo oggi in piazza in una grande iniziativa per opporci a

questa svolta autoritaria che penalizzerà non solo le cittadine e i

cittadini del sud, ma anche del centro e nord Italia”.

