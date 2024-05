(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Torino: Iezzi (Lega), aggredita Sardone. Nessuna tolleranza per violenti

Roma, 24 mag. – “Quanto accaduto a Torino alla nostra eurodeputata Silvia Sardone non è in alcun modo accettabile. Aggredita, con insulti e spintoni, da un gruppo di studenti davanti all’università per aver osato riprendersi mentre raccontava come l’ateneo, qualche giorno prima, fosse stato usato come moschea. Questo clima di terrore non è più accettabile. Solidarietà alla collega, nessuna tolleranza per questi violenti che vorrebbero educarci e impedire di parlare”.

Così il deputato della Lega Igor Iezzi.