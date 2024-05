(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Piano casa: Pucciarelli (Lega): sinonimo di semplificazione e legalità. Bene sua approvazione

Roma, 24 mag – “Il piano salva casa, concretizzato dal ministro Salvini, è sinonimo di semplificazione e legalità. Esprimo, quindi, molta soddisfazione per la sua approvazione in CdM. Era necessario facilitare le norme in un’ottica di efficienza e buonsenso. La proprietà privata è sacra ed è giusto permettere a milioni di cittadini, spesso in difficoltà per colpa di piccole difformità strutturali, di regolarizzare le loro abitazioni. Ancora una volta, rispondiamo con i fatti a quello che ci hanno chiesto tantissime famiglie italiane”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.