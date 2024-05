HALLISSEY (RADICALI ITALIANI) OCCUPA IL PAPEETE CON ANTONELLA SOLDO

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Il segretario di Radicali Italiani, Matteo Hallissey, ha occupato questa

mattina, insieme ad Antonella Soldo, candidata nella lista “Stati Uniti

d’Europa” alle prossime elezioni europee, lo stabilimento “Papeete” di

Milano Marittima.

Gli esponenti di Meglio Legale e Radicali Italiani sono stati fermati e

identificati dalle forze dell’ordine.

“Dopo quella dei tassisti contestiamo un’altra lobby, quella dei balneari:

abbiamo occupato il Papeete non per chiedere “pieni poteri” ma per

contestare lo scandalo, tutto italiano, della mancata concorrenza.

La recente sentenza del consiglio di stato ha smentito la narrazione del

governo sulla scarsità delle spiagge: sostanzialmente i balneari sono degli

abusivi con delle proroghe che non hanno alcun valore, dei privilegiati

difesi da una destra che alimenta una vergogna che va avanti da troppi anni.

È arrivato il momento di scendere dal lettino, di ristabilire la legalità.

Stop alle piccole categorie che bloccano il mercato. Servono gare, subito.”

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it