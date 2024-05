(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 FORZA ITALIA PUGLIA. NOMINATI I NUOVI RESPONSABILI REGIONALI ORGANIZZAZIONE ED ENTI LOCALI

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Raffaele Di Mauro di Foggia e’ il nuovo responsabile regionale del settore Organizzazione di Forza Italia e Giandomenico Marroccoli di Altamura il nuovo responsabile del settore Enti Locali: ho appena provveduto a nominare entrambi nella certezza che faranno un gran lavoro per il nostro partito e per la comunità. Opereranno, rispettivamente, in stretta collaborazione anche con il responsabile nazionale Organizzazione on. Francesco Battistoni e con il responsabile nazionale Enti Locali sen. Maurizio Gasparri. Sono due consiglieri comunali di esperienza, competenti e seri e con un radicato consenso nei loro territori. Perciò, abbiamo due persone capaci, con un elettorato storico alle spalle ed uno standing di assoluta qualità. A loro vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il partito”.

