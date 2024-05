(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 FdI: Martedì convegno su sport aereo nelle Olimpiadi dell’Aria

Martedì 28 maggio alle ore 10:00, avrà luogo presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, un convegno per approfondire il tema sulla proposta di uno sport aereo da inserire nelle prossime Olimpiadi dell’Aria. Olimpiadi che si svolgono nella dimensione terrestre e marittima ma non aerea. Una proposta di sicura originalità, così come le relazioni dei quattro conferenzieri unite all’immagine della locandina dove, sopra un velivolo d’epoca che traina un aliante, le nuvole nel cielo disegnano i cerchi olimpici.

Su iniziativa della Senatrice Lavinia Mennuni, sotto l’egida dell’Aero Club d’Italia, federazione del CONI per gli sport aeronautici, il convegno avrà luogo presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Piazza della Minerva, 38 Roma, con inizio alle 10,00 e sarà preceduto dall’indirizzo di saluto della Senatrice Mennuni e del Presidente dell’Aero Club d’ Italia Giuseppe Leoni e del Presidente di OMNIA NOS Carmine De Pascale – Di seguito i conferenzieri e i titoli delle loro relazioni.

Euro Rossi già Capo ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e già Presidente della Commissione Italiana di Storia Militare “Una storia, un sogno … e un progetto”;

Gianpaolo Miniscalco, Direttore Generale Aero Club d’Italia “L’AeCI nelle attività sportive aviatorie senza motore”;

Michele Scillia già Direttore della Segreteria Generale – Ufficio Affari Militari della Presidenza della Repubblica ed attuale Segretario Generale della Associazione Italiani nel Mondo (AIM) “La politica nello sviluppo delle attività sportive aviatorie nel sud Italia”;

On. Calogero Pisano “Il volo senza motore ad Agrigento Città della cultura 2025”.