(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Eurispes, Delmastro (FDI): Torna a crescere fiducia in polizia penitenziaria

“Come certifica l’Eurispes, torna a crescere la fiducia degli italiani nella Polizia Penitenzia.

Con un balzo di circa 7 punti, il 59% degli italiani ha fiducia negli uomini e donne dei baschi azzurri.

È un risultato che mi rende estremamente orgoglioso e soddisfatto perché dimostra l’apprezzamento degli italiani per le politiche del Governo Meloni. Siamo e saremo sempre al fianco delle divise!”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale