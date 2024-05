(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Casa: Gasparri, è per noi priorità da sempre

“Forza Italia è favorevole a tutti i provvedimenti per la casa. Approveremo questo decreto e porteremo avanti i nostri progetti per la rigenerazione urbana. La tutela della casa degli italiani è per noi una priorità da sempre”.

Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ai microfoni del TG3.

