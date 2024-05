Sicilia. Bonelli (AVS) domani a Messina contro ponte sullo stretto

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

Domani, venerdì 24 maggio, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra e

portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli sarà a Messina, a piazza Cairoli,

dalle ore 17.30 per un Comizio NOPONTE, per ribadire il nostro no al Ponte

sullo Stretto, un’opera dispendiosa che toglie risorse al Sud.

